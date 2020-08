"Scappatelle e trasgressioni senza rivoluzione" (Di sabato 1 agosto 2020) Il sociologo Alberoni: molte coppie resteranno sospese. "Gli amori segreti? Porteranno rancore verso il tradito". Leggi su quotidiano

Non sarà un’estate di rivoluzione sessuale. Parola di Francesco Alberoni (nella foto). Professore, viviamo un tempo quasi sospeso. Che succede in amore? "Stiamo cominciando a vivere ora la libertà dop ...Scegliere la coppia aperta sembra essere diventato il modo per mettersi al riparo da rotture dolorose e tradimenti nascosti. Sono sempre di più, infatti, le persone coinvolte in una relazione seria ch ...