SBK Jerez, gara 1: Redding, ottima la prima (Di sabato 1 agosto 2020) E’ nel segno di Scott Redding la gara 1 del mondiale SBK a Jerez, la prima gara dopo il lockdown. Il portacolori Ducati Aruba piega Jonathan Rea con un sorpasso da manuale, a cinque giri dalla fine. E’ la prima vittoria per il britannico, al suo debutto nel mondiale delle derivate di serie. Completa il podio Toprak Razgatlioglu, abile nel tenere dietro Chaz Davies in uno spettacolare duello all’ultimo giro. SBK Jerez, la cronaca di gara 1 Al via Redding non sfrutta bene la Superpole. Inciampa nello stacco della frizione, e si lascia sfilare sia da Rea che da Razgatlioglu. I primi tre danno inizio ad una guerra di logoramento di oltre dieci giri, in cui l’imperativo è salvare le gomme. Questo ... Leggi su sport.periodicodaily

