Positano | malore durante l’escursione | muore scout 17enne

Tragedia nel Salernitano: uno scout di 17 anni è svenuto mentre era in gita con la sua comitiva per un malore che, nonostante l'intervento dell'elisoccorso del 118, gli è stato fatale. Quella che avrebbe dovuto essere una piacevole uscita estiva con gli amici di sempre è purtroppo costata la vita a Giovanni Articolo, scout 17enne

radioalfa : Malore per un boy scout tra Vico Equense e Positano, muore a soli 16 anni - sorrentopress : Scout 17enne muore per un malore tra Vico Equense e Positano -

Giovanni Articolo, scout 17enne di Torre del Greco è morto per un malore. il ragazzo era impegnato in un’escursione insieme col gruppo scout sui Monti Lattari, tra Vico Equense e Positano. Durante il ...Un giovane scout di 17 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre era in gita con la sua comitiva sulla zona di Santa Maria del Castello, nei pressi del rifugio della forestale, fra Vico Equense ...