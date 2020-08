Nigeria, nave si ribalta in laguna Lagos: 10 morti e 4 dispersi (Di sabato 1 agosto 2020) Una nave per il trasporto passeggeri si è ribaltata nella laguna di Lagos, in Nigeria, causando la morte di 10 persone. Altri quattro passeggeri risultano dispersi. L'imbarcazione era diretta a Badagry ed è stata sorpresa da forti correnti."A bordo si trovavano 19 persone, cinque sono state soccorse, 10 sono morte e quattro sono disperse", ha spiegato un comunicato delle autorità. I passeggeri non indossavano i giubbotti di salvataggio contrariamente alle regole in vigore, secondo le informazioni disponibili. Leggi su ilfogliettone

