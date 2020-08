Milan, una freccia per la fascia destra: interesse per Aurier (Di sabato 1 agosto 2020) Il Milan è intenzionato ad intervenire sul mercato per migliorare la corsia destra. L’ultimo nome sul taccuino della dirigenza è quello di Serge Aurier Milan su Serge Aurier. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da “Sky”, il terzino ivoriano sarebbe diventato il nome più caldo sul taccuino della dirigenza rossonera, decisa a rinforzare in modo significativo la corsia destra. Il difensore del Tottenham ha un costo che si aggira intorno ai 15 milioni di euro e gradirebbe il trasferimento a Milano. Le prestazioni di Andrea Conti e Davide Calabria non hanno convinto la dirigenza di via Aldo Rossi a puntare su di loro. Il candidato principale a dire addio è il giovane prodotto delle giovanili, la sua cessione infatti ... Leggi su zon

Ultime Notizie dalla rete : Milan una Milan, da Biglia a Bonaventura e Paquetà: c'è una squadra 'sul mercato' all'ultima a San Siro Calciomercato.com Infortunio Leao: le condizioni dell’attaccante del Milan

Tegola in casa Milan durante l’ultima sfida stagionale contro il Cagliari. Rafael Leao è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco di San Siro, al 34' del primo tempo, per infortunio. Le prim ...

Milan, Paolo Maldini: “Ibrahimovic fa parte del nostro progetto”

A pochi minuti dall'inizio di Milan-Cagliari, partita che chiude la stagione del club rossonero, Paolo Maldini ha fatto il punto sulla situazione legata a Zlatan Ibrahimovic: "Abbiamo costruito qualco ...

