Migrante positivo a spasso per Palermo. E Lampedusa chiude l'hotspot (Di sabato 1 agosto 2020) Maurizio Zoppi Un giovane egiziano questo pomeriggio ha lasciato per qualche ora l'hotel dove passava la quarantena a Palermo. A Lampedusa hotspot chiuso, il sindaco: "250 nuovi arrivi, ma restano sul molo" In Sicilia la situazione migranti è diventata insostenibile. Mentre i migranti positivi al coronavirus vengono trasferiti da Lampedusa anche a bordo dell'auto del direttore dell'hotspot, gli arrivi non si fermano. Sono almeno 250 i migranti sbarcati nelle ultime ore sull'isola siciliana. Troppi per l'hotspot - ormai al collasso - che ospita già 950 extracomunitari. Il governo promette da giorni l'arrivo di una nuova nave-quarantena. Nel frattempo, però, gli stranieri vengono trasferiti in più parti d'Italia. Contribuendo di fatto a diffondere il ... Leggi su ilgiornale

