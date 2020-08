Locatelli: 'Niente più distanziamento sui treni? Sono sconcertato, possono risalire i contagi' (Di sabato 1 agosto 2020) Le distanze Sono distanze. E non si capisce se vanno rispettate nei negozi, dove magari una persona resta qualche decina di minuti e non si deve rispettare sui treni dove si sta al chiuso anche tre ... Leggi su globalist

globalistIT : - Ciardie3 : C’è poco da fare: se vogliamo dare una svolta al centrocampo lui è uno dei profili migliori. Vanno cacciati i soldi… - alice_locatelli : RT @xLouhug: MA PERCHÉ MANILA E LORENZO QUANDO DEVONO ANALIZZARE E PARLARE DEGLI ALTRI DICONO COSE GIUSTISSIME E CAPISCONO TUTTO MA QUANDO… - dan_ceres : @LordGalurd Locatelli quest anno niente mi sa. - ciromagliulo26 : @Napoleonepervoi @andagn Milik per me è tutto tranne che clamoroso ?? buono come riserva niente più... Locatelli com… -

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli Niente Locatelli: "Niente più distanziamento sui treni? Sono sconcertato, possono risalire i contagi" Globalist.it Locatelli: "Niente più distanziamento sui treni? Sono sconcertato, possono risalire i contagi"

Le distanze sono distanze. E non si capisce se vanno rispettate nei negozi, dove magari una persona resta qualche decina di minuti e non si deve rispettare sui treni dove si sta al chiuso anche tre or ...

"Non sottovalutare il virus". Intervista a Franco Locatelli

Niente panico, nessuno sconforto ... L’aumento dei contagi può preludere a un arrivo anticipato? Locatelli preferisce non fare previsioni, perché, fa notare, “è impossibile stabilire su basi ...

Le distanze sono distanze. E non si capisce se vanno rispettate nei negozi, dove magari una persona resta qualche decina di minuti e non si deve rispettare sui treni dove si sta al chiuso anche tre or ...Niente panico, nessuno sconforto ... L’aumento dei contagi può preludere a un arrivo anticipato? Locatelli preferisce non fare previsioni, perché, fa notare, “è impossibile stabilire su basi ...