La Juve non c'è, la Roma passeggia e vince 1-3 per la prima volta allo Stadium (Di sabato 1 agosto 2020) Ultima di campionato per Juventus e Roma. Ritmi estivi, partita 'agostana', praticamente un'amichevole di inizio stagione. Ultima in carriera anche per l'arbitro Rocchi. Tante novità di formazione per entrambe le formazioni. Sarri ha scelto Frabotta, Muratore e Zanimacchia dal 1' minuto. Fonseca, conferma il 3-4-2-1 delle ultime settimane, rivoluzionando la rosa. In porta il terzo portiere Fuzato ma anche Villar a centrocampo, Zappacosta e il 2002 Calafiori sulle fasce, con Zaniolo (prima... Leggi su 90min

