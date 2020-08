Juventus-Roma in tv e streaming: dove vederla (Di sabato 1 agosto 2020) Juventus e Roma si sfidano nel big match della 38ª e ultima giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming La Juventus di Maurizio Sarri, laureatasi Campione d’Italia per la 9ª stagione consecutiva, sfida la Roma di Paulo Fonseca nella 38ª e ultima giornata di Serie A. I bianconeri guardano tutti dall’alto verso il basso con 83 punti, i giallorossi sono sicuri del 5° posto finale a quota 67. Juventus-Roma: la partita si giocherà sabato 1 agosto 2020 alle ore 22.45 nello scenario dell’Allianz Stadium di Torino, senza la presenza del pubblico sugli spalti per rispetto del protocollo sull’emergenza sanitaria da Coronavirus. La gara sarà arbitrata dal signor Gianluca Rocchi di ... Leggi su calcionews24

