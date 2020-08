J.K. Rowling presenta il suo nuovo romanzo “The Ickabog” (Di sabato 1 agosto 2020) La scrittrice inglese J.K. Rowling torna in libreria con “The Ickabog”, in uscita in Italia il 10 ottobre. A 23 anni dall’uscita del suo primo romanzo “Harry Potter e la pietra filosofale” J.K. Rowling torna in libreria con un nuovo romanzo. La sua nuova opera “The Ickabog” in realtà non è nuova: la scrittrice infatti l’ha sviluppata ben 10 anni fa come fiaba della buonanotte per i suoi figli. La storia racconta di un regno chiamato Cornucopia in cui tutto è perfetto tranne le Paludi nebbiose del Nord, habitat del terribile mostro Ickabog. Nonostante tutti credano che si tratti solo di una leggenda due ragazzini si avventurano nelle terre del nord per scoprire se il mostro sia vero o no. Il ricavato di questo racconto, già ... Leggi su bloglive

