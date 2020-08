Il focolaio nel negozio di animali a Palermo (Di sabato 1 agosto 2020) La Sicilia vede per la prima balzare l’indice di contagio RT sopra l’1 e non è colpa dei migranti visto che non vengono computati nella ripartizione regionale. Repubblica Palermo scrive stamattina che dal 30 giugno a ieri nell’isola sono stati registrati 192 infetti, di questi una buona parte è costituita da migranti, che però – specificano dall’Iss – non influenzano l’indice Rt. Lo dimostra anche il bollettino di ieri: su 16 nuovi casi segnalati in Sicilia, 11 sono tra Pozzallo e Lampedusa. «L’idea che con l’estate il virus se ne andasse si sta dimostrando errata. Anche perché è una stagione dove i contatti ravvicinati sono più frequenti – continua l’infettivologo – Il dato positivo è che sono in maggioranza, ... Leggi su nextquotidiano

Agenzia_Ansa : Il #coronavirus in Italia: #Zaia, focolaio nel Trevigiano con 117 positivi e in #Piemonte i casi sono raddoppiati i… - fanpage : Nuovo focolaio #Covid19 in Germania - ChiaraAbrescia : @carloalberto Le incognite sono sostanzialmente 2: che succede se nel posto in cui vado scoppia un focolaio, chiudo… - Martina95190659 : RT @LegaPremier: Parlano di un nuovo focolaio nel Trevigiano ed omettono di dire dei 134 clandestini positivi al covid che il governo pd5s… - BMusolino : RT @LegaPremier: Parlano di un nuovo focolaio nel Trevigiano ed omettono di dire dei 134 clandestini positivi al covid che il governo pd5s… -