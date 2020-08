I treni ad alta velocità dovranno continuare a rispettare le regole di distanziamento (Di sabato 1 agosto 2020) Lo ha deciso un'ordinanza firmata dal ministro Speranza, dopo una decisione contraria di trenitalia che aveva fatto discutere Leggi su ilpost

Agenzia_Ansa : Resta il #distanziamento sui #treni e l'obbligo di #mascherine: il ministro della salute @robersperanza ha firmato… - Agenzia_Ansa : Mit, ok deroga distanziamento su treni a lunga percorrenza. Non si possono usare sedili contrapposti senza 1 metro… - Agenzia_Ansa : #Treni ad alta velocità al 100% dei posti. Comitato tecnico scientifico del governo: ''Molto preoccupati, decisione… - Moixus1970 : RT @IaconaRiccardo: Alta velocità, stop ai treni con il 100% dei posti: Speranza firma ordinanza che obbliga al distanziamento anche sui me… - NonUnodiMeno : RT @Agenzia_Ansa: Resta il #distanziamento sui #treni e l'obbligo di #mascherine: il ministro della salute @robersperanza ha firmato un'ord… -

Ultime Notizie dalla rete : treni alta

"E' giusto che sui treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Non possiamo permetterci di abbassare il livello di attenzione e cautela". Lo ha affermato il ministro della Salute, ...Vacanze al tempo del covid. Qual è il mezzo di trasporto più sicuro? Uno studio condotto dagli scienziati dell'Università di Southampton ha esaminato le possibilità di contrarre il covid-19 in una car ...