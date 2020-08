GP Gran Bretagna, Isola: "Mescola media determinante nelle qualifiche" (Di sabato 1 agosto 2020) SILVERSTONE - " Con temperature più basse rispetto a ieri, oggi i team avevano bisogno di confermare i dati raccolti nelle prime prove libere, perciò FP3 è stata una sessione particolarmente ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna Coronavirus, "l'America è in una catastrofe sanitaria" | Gran Bretagna, slitta l'allentamento delle restrizioni TGCOM F1 Gp Gran Bretagna: nessuna penalità nei confronti di Charles Leclerc

I commissari del Gran Premio di Gran Bretagna 2020 di Formula 1 hanno deciso di non applicare nessuna sanzione nei confronti del pilota della Ferrari, Charles Leclerc, che era finito sotto investigazi ...

Gp Gran Bretagna qualifiche, Bottas: "Ottime qualifiche fino la Q2 poi solo delusione"

Il Gp di Gran Bretagna avrà ancora una doppietta tutta Mercedes. Le qualifiche a Silverstone sono state esattamente come quelle sull'Hungaroring: pole position per uno stratosferico Hamilton e un ...

