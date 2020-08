Forest bathing e barefooting: i benefici di un contatto primordiale con la natura (Di sabato 1 agosto 2020) Immaginate di camminare scalzi in un bosco, o semplicemente in silenzio ascoltando il rumore del vento e il profumo della resina su un sentiero che passa in mezzo ad abeti e larici rigogliosi. Immaginate di toccarne la corteccia ruvida, magari tenendo gli occhi chiusi per poter concentrare meglio l’attenzione sul senso del tatto. Inspirate profondamente e aprite bene il petto. Non vi sentite già meglio? Leggi su vanityfair

Forest bathing e barefooting: i benefici di un contatto primordiale con la natura Vanity Fair.it Forest bathing al Lago di Giacopiane, tra ascolto e relax

Genova - Mercoledì 5 e 19 agosto 2020 si rinnovano gli appuntamenti infrasettimanali con il Forest Bathing al Lago di Giacopiane. Ascolto, apertura, attenzione consapevole e presenza (mindfulness) son ...

Spa in Alto Adige, dai massaggi al Forest Bathing: Preidlhof Luxury Resort

Qui, in Alto Adige, l’esperienza del benessere si integra perfettamente con la natura. Con i boschi di conifere che dominano il paesaggio, i laghi, i prati di montagna. Così se si è appassionati di sp ...

