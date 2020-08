Dl Agosto, Patuanelli “In arrivo altre risorse per il settore auto” (Di sabato 1 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Di fronte alla crisi dell'automotive non poteva mancare la risposta del Governo, che ha già in programma di inserire ulteriori risorse nel prossimo Decreto Agosto a cui si aggiunge il lavoro portato avanti dal MiSE, anche durante l'emergenza Covid, con le associazioni e gli operatori di settore”. Lo annuncia attraverso un post su Facebook il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, parlando di “un confronto costante per individuare strumenti funzionali ad accompagnare la trasformazione dell'industria automobilistica verso la mobilità ecosostenibile”.“Grazie al lavoro del Parlamento e del Governo – ha aggiunto Patuanelli – da oggi è possibile richiedere i nuovi incentivi per l'acquisto di veicoli, sia a ... Leggi su iltempo

