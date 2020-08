Di Dio attacca Mastella: “Inspiegabile il ritorno in giunta di Giorgione” (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Italo Di Dio, consigliere comunale di minoranza del Comune di Benevento. Di seguito il testo: “Quella scritta ieri in Consiglio comunale non è stata certo una pagina edificante per la città di Benevento. Un sindaco assolutamente privo di una maggioranza qualificata, che non ha dalla sua parte neppure metà dei componenti dell’assise, che viene messo nelle condizioni di poter galleggiare, annaspando, fino a nuove elezioni. Delegittimato dai suoi stessi sodali eppure tenuto in vita dal soccorso democratico di qualche consigliere comunale che alimenta le contraddizioni di un consiglio comunale sempre più ostaggio di tatticismi e calcoli elettorali ma sempre più lontano dal territorio e dai problemi della gente. E così ... Leggi su anteprima24

L'elogio funebre pronunciato dall'ex presidente statunitense Barack Obama al funerale di John Lewis, morto il 17 luglio, icona del movimento per i diritti umani che guidò la marcia del 1965 a Selma, i ...

Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Anna Maria Mollica, interviene in merito all'ultima sedute del Consiglio Comunale e per chiarire alcuni aspetti legati alla sua richiesta di verifica de ...

