Da Monet a Banksy: due mostre al Teatro Arcimboldi di Milano (Di sabato 1 agosto 2020) “Laugh now”, uno dei primi soggetti di Banksy Nuovo corso per gli spazi del Teatro Arcimboldi che ospitano due importanti appuntamenti d’arte. Il primo è Claude Monet – The Immersive Experience, sorprendente mostra multimediale dedicata a una delle figure cardine dell’impressionismo francese, dove grandi schermi ad altissima definizione riproducono le opere più famose di Monet invitando il pubblico a diventarne “parte integrante”. Poi, Unknown Street Art Exhibition, affascinante galleria con le opere di alcuni tra i più importanti Graffiti Writers: da Banksy – in alto, Laugh now, uno dei suoi primi soggetti – a Phase 2, da Blu a Faith 47, da Swoon a Bordalo II. Info: Teatro ... Leggi su iodonna

Il primo week-end di agosto invita i cittadini e i turisti a scoprire i tesori artistici di Milano, con numerosi eventi di arte e cultura: Milano MuseoCity 2020, manifestazione dedicata alla riscopert ...

Le mostre dell’estate

Arte dopo la pandemia. Da nord a sud, i musei e le gallerie d’Italia hanno ripreso (quasi) a pieno regime le loro attività tra aperture alternate, obbligo di prenotazione, mascherine e distanziamento ...

