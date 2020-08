Belen e Stefano, lui sta soffrendo e per questo ha preso una decisione importante, di che si tratta (Di sabato 1 agosto 2020) La storia tra Belen e Stefano è definitivamente giunta al capolinea e di questo ne sono consapevoli entrambi i diretti interessati. Il momento è dolorosissimo e ognuno di loro sta provando a superarlo come può e come sa. Dall’esterno non si può giudicare gli atteggiamenti di uno e dell’altro perché solo loro sanno da cosa sono dettati oltre che dal personale modo di reagire. Belen e Stefano non si parlano più Da quando è avvenuta la rottura , anche in un modo decisamente burrascoso, Belen e Stefano non si sono più parlati. Testimoni hanno riferito che la sera che Stefano è andato via di casa, nella loro abitazione c’è stata una lite furibonda e le urla si ... Leggi su baritalianews

trash_italiano : ALESSIA ADESSO ASPETTIAMO TE CHE CI PIAZZI ANCHE FRECCIATINE SU STEFANO DE MARTINO E BELEN. - Ileniasa25 : RT @trash_italiano: ALESSIA ADESSO ASPETTIAMO TE CHE CI PIAZZI ANCHE FRECCIATINE SU STEFANO DE MARTINO E BELEN. - Gius21647667 : RT @maroccotnl: MA HO APPENA SCOPERTO CHE BELEN E STEFANO SI SONO MOLLATI??????????????? E LUI MI HA VISUA???? MA AMO SONO QUIIIIIII No h… - amelia8389 : #damellis Dico un ultima cosa : le fonti certe davano anche belen e stefano ancora innamorati e invece si erano mol… - infoitcultura : Stefano De Martino e Belen Rodríguez, cos’è accaduto dopo la separazione: il retroscena -