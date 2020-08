Atalanta, Gomez ammette: “Mi manca Ilicic, è un grande amico” (Di sabato 1 agosto 2020) Atalanta-Inter è un match delicato, che potrebbe assegnare il secondo posto in classifica alle spalle della Juventus. In queste ore continua a far rumore la situazione di Josip Ilicic, che non è ancora tornato in campo dopo il lungo stop per l'emergenza Coronavirus. Si rincorrono le voci di problemi personali dell'attaccante sloveno, tornato in patria per provare a recuperare.caption id="attachment 974371" align="alignnone" width="1024" papu-Gomez (getty images)/captionAMICOAlejandro "Papu" Gomez ha voluto esprimere le sue impressioni su questa particolare situazione. L'attaccante dell'Atalanta ha raccontato il suo rapporto con il compagno di squadra ai microfoni di DAZN, prima del match contro l'Inter: "Ci manca tantissimo, come persona soprattutto, nello spogliatoio ... Leggi su itasportpress

SerieA : L'@Atalanta_BC ribalta la sfida nella ripresa: la potenza di Malinovskyi e la tecnica di Gomez danno i 3 punti alla… - Atalanta_BC : ?? Invenzione del #PapuGomez che scaglia un siluro nell'angolino dopo un'azione personale! SIAMO AVANTI!! ?? What a g… - ItaSportPress : Atalanta, Gomez ammette: 'Mi manca Ilicic, è un grande amico' - - LALAZIOMIA : - infoitsport : LIVE Atalanta-Inter diretta risultato tempo reale: Gomez poco incisivo -