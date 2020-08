Andiamo a donare il sangue, scegliamo di salvare una vita (Di sabato 1 agosto 2020) donare il sangue significa salvare una vita. È un gesto piccolo eppure così grande. Basti pensare che in Italia nel 2018 ci sono state quasi 3 milioni di trasfusioni, con una media di circa 8.200 al giorno, che hanno consentito di salvare 630 mila persone. Un numero incredibile. Ed è stato fatto grazie alla scelta di un milione e settecentomila cittadini che sono andati a donare. Oggi questo delicatissimo sistema rischia di entrare in crisi. L’Avis ci dice che da giorni le donazioni sono calate per la paura del Coronavirus. Se questa discesa dovesse continuare si rischiano ripercussioni per oltre 1800 pazienti ogni giorno. Non dobbiamo avere paura. Chiamiamo, prendiamo appuntamento e Andiamo. Non si rischia di prendere il Coronavirus donando ... Leggi su ilblogdellestelle

Ultime Notizie dalla rete : Andiamo donare Donare il sangue prima di partire in vacanza, un “regalo” che fa bene a tutti San Gavino Monreale . Net FOMBIO Ha perso il papà per un tumore,

Il gesto di Omar Salvatori: «Dopo il funerale mi sono ricordato di un incontro con l’Admo quando andavo a scuola, e mi sono iscritto» Omar Salvatori è un po’ come un super eroe, ma senza i poteri. Nie ...

PALESTINA. «No al pinkwashing, l’omofobia dobbiamo sconfiggerla noi»

Gerusalemme, 1 agosto 2020, Nena News – La vicenda di Julia Zaher, l’imprenditrice palestinese di Nazareth, che ha donato fondi all’associazione israeliana ebraica The Aguda per i diritti Lgbtq esclud ...

