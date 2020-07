Whirlpool, ipotesi Adler-Htl per 220 addetti (Di venerdì 31 luglio 2020) Invitalia prospetta per lo stabilimento Whirlpool di Napoli opportunità nelle filiere della componentistica dell’automotive e dell’aerospazio “con aziende di eccellenza italiana e internazionale” in grado di assorbire complessivamente 220/230 addetti “se si realizzassero le condizioni di investimento”. Due sarebbero le principali imprese interessate: Adler Group e Htl Fitting. E’ quanto ha presentato il dirigente di Invitalia Roberto Rizzardo, al tavolo in videoconferenza con il governo, le istituzioni, l’azienda e i sindacati. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

