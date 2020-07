“Vai ad accudire i figli”: l’offesa sessista di De Laurentiis a una dirigente della Lega (Di venerdì 31 luglio 2020) Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è resto protagonista di una frase sessista a margine di una riunione della Lega Serie A andata in scena ieri a Milano. “Lei è una incompetente, vada a casa ad accudire i figli”, le parole del numero uno azzurro rivolte alla dirigente della Lega Viola Fabri. Il tutto davanti a una quarantina di testimoni. Parole che hanno fatto calare il gelo. Immediatamente, secondo quanto riporta La Repubblica, i vertici della Lega Serie A Luigi De Siervo e Paolo Dal Pino sono intervenuti redarguendo De Laurentiis a cui hanno contestato il “tono inaccettabile” e la gravità della sua frase. Da ambienti vicini ... Leggi su tpi

FrancoMater2 : Eh però sei veramente sessista Aurelio...dire 'vai ad accudire i figli' è discriminante...?? MA NON FATECI RIDERE - PittiLuca : RT @Stefy_cm8: 2020 e la frase “vai in cucina”o“vai ad accudire i figli” dovrebbe insultare,descrivere una donna e sminuirla se parla/lavor… - infoitsport : De Laurentiis, offesa sessista a una dirigente della Lega: 'Vai ad accudire i figli' - bentancurismo30 : RT @Stefy_cm8: 2020 e la frase “vai in cucina”o“vai ad accudire i figli” dovrebbe insultare,descrivere una donna e sminuirla se parla/lavor… - forchi_giuseppe : RT @Stefy_cm8: 2020 e la frase “vai in cucina”o“vai ad accudire i figli” dovrebbe insultare,descrivere una donna e sminuirla se parla/lavor… -

