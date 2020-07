Uomini e Donne, rottura tra Riccardo e Ida: il motivo della scelta (Di venerdì 31 luglio 2020) Novità in vista per la coppia formata da Riccardo Guarnieri e Ida Platano con i due che si sarebbero lasciati: parla l’ex cavaliere di Uomini e Donne Crisi in atto tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Così lo stesso uomo si è confessato ai microfoni de “Il Magazine di Uomini e Donne” in un’intervista sulla … Leggi su viagginews

Pontifex_it : Gli uomini e le donne che pregano sanno che la speranza è più forte dello scoraggiamento. Credono che l’amore è più… - peppeprovenzano : La doppia preferenza di #genere attua la Costituzione, fa crescere la democrazia, aiuta a ridurre le disuguaglianze… - Avvenire_Nei : #papaFrancesco Gli uomini e le donne che pregano sanno che la speranza è più forte dello scoraggiamento. Credono c… - SupportRossi46 : RT @arthursyooneki: Mi dispiace deludere gli uomini ma noi donne abbiamo peli sulle braccia sulle gambe sotto le ascelle sul seno sulla pan… - gattorosarosa : RT @Iperbole_: Il cazzaro felpato: 'Sono orgoglioso di aver difeso l'Italia' Da cosa? Da uomini, donne, e bambini con quattro stracci addo… -