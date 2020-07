Un Posto al Sole, Sofia Piccirillo l’intervista: “Io e Bianca, così diverse ma così simili” (Di venerdì 31 luglio 2020) Conosciamo più da vicino Sofia Piccirillo, la giovane attrice che in “Un Posto al Sole” su Rai 3 interpreta Bianca Boschi, la figlia di Angela (Claudia Ruffo) e Franco (Peppe Zarbo). Estroversa, spumeggiante, piena di interessi e già determinata, Sofia Piccirillo, la giovane attrice campana che interpreta Bianca Boschi in “Un Posto al Sole”, ha risPosto ad alcune domande per le lettrici e i lettori di Solodonna.it. (FotoArticolo completo: Un Posto al Sole, Sofia Piccirillo l’intervista: “Io e Bianca, così diverse ma così ... Leggi su solodonna

blastingnewstc : ??ATTENZIONE ?? Nuove #anticipazioni dal 10 al 14 agosto ???? Guai in vista per Eugenio e Susanna ?? Rossella in crisi… - UPAS_Rai : Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole online per voi su @RaiPlay - blastingnewstc : Un posto al sole, spoiler dal 10 al 14 agosto: Palladini ricatterà Eugenio Nicotera - Teleblogmag : Cinzia rischia di rovinare davvero il matrimonio di Mariella e Guido. #upas Iscriviti al nostro canale Telegram! … - Enzo97736396 : @AlbertiCosimo Il grande ritorno del vigile Cerruti ad un posto al sole ???? -