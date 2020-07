Ultime Notizie Roma del 31-07-2020 ore 18:10 (Di venerdì 31 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno bollino rosso e massima allerta sono previsti per domani in A14 città italiana è la metà di quelle monitorate e 4 in più rispetto ad oggi è un fine settimana di fuoco quello descritto dal bollettino quotidiano sono andate di calore pubblicato sul portale del Ministero della Salute in particolare il livello 3 di allerta corrispondente al bollino rosso è previsto per domani a Bologna Bolzano Brescia Campobasso Frosinone Latina Perugia Pescara Rieti Roma Torino Verona e Viterbo tra queste le 4 città che passano dal bollino arancione di oggi al Rosso di domani sono a Brescia Latina Verona e Viterbo e con il PIL italiano nel secondo trimestre 2020 crolla del 12,4% sul trimestre precedente e del 17,3 rispetto ... Leggi su romadailynews

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - ''È importante abituarsi a giocare con la pressione di chi è dietro e ti vuole superare. La partita col Napoli è stata bellissima, ora abbiamo di fronte l'ultima partita: pen ...

AGI - Il Covid presenta un conto da oltre 50 miliardi di euro all'economia italiana. A certificarlo è il calo del Pil, che, nella stima preliminare dell'Istat, crolla del 12,4% su base congiunturale e ...

