Ultime Notizie Roma del 31-07-2020 ore 09:10 Romadailynews radiogiornale appuntamento con l'informazione Ben ritrovati all'ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio autorizzato al processo a Salvini ieri il Senato ha detto sì per la vicenda Open Arms festeggiano i calamari biglietti Gli scafisti questo il commento dell'ex Ministro dell'Interno intanto aumentano gli sbarchi Di Maio convoca l'ambasciatore della Tunisia positivi al coronavirus 331 migranti ospiti di un centro del Trevigiano e altri 28 nell' agrigentino Intesa tra la maggioranza e La Morgia su nuovo testo che supera il DL sicurezza del leader della Lega oggi la ministra dell'interno incontrerà Intanto il suo omologo francese darmanin crolla il PIL statunitense il peggior crollo di sempre meno 32 9% un crollo che contagia anche le borse europee ieri bruciati 172 miliardi complessivi

È stato il primo presidente eletto dell’isola. Ha avviato il percorso democratico nel 1990, dopo il massacro di Tiananmen. Sostenitore dell’identità taiwanese, era malvisto dalla leadership comunista ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 lug - 'Data la resilienza della domanda di prodotti e servizi per la cura della vista, siamo cautamente ottimisti per il resto dell'anno e seguiremo da vici ...