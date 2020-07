Tuchel: "Mbappé? Per recuperarlo contro l'Atalanta ci vuole un miracolo" (Di venerdì 31 luglio 2020) ROMA - " Mbappé? Ho ancora una speranza, anche se molto flebile. Si sta curando da solo e ogni ora che passa può essere importante, anche se per vederlo in campo contro l'Atalanta ci vorrebbe un ... Leggi su corrieredellosport

zazoomblog : Tuchel: Mbappé? Brutto infortunio sono preoccupato - #Tuchel: #Mbappé? #Brutto -

Ultime Notizie dalla rete : Tuchel Mbappé Champions League, lesione del legamento per Mbappé: salta la sfida con l'Atalanta - Sportmediaset Sport Mediaset Tuchel: "Mbappè in campo con l'Atalanta solo con un miracolo"

In vista della finale di Coppa di Francia contro il Lione, il tecnico del Paris Saint Germain Thomas Tuchel è tornato a parlare delle condizioni dell'attaccante del Psg, Kylian Mbappé, e delle chance ...

Verratti: "Non stiamo pensando all'Atalanta. Mbappè? Ci mancherà"

Seconda finale consecutiva in programma per il Paris Saint Germain che domani sera - per l'ultimo atto della Coppa di Lega francese - scenderà in campo allo Stade de France contro il Lione, prossimo a ...

In vista della finale di Coppa di Francia contro il Lione, il tecnico del Paris Saint Germain Thomas Tuchel è tornato a parlare delle condizioni dell'attaccante del Psg, Kylian Mbappé, e delle chance ...Seconda finale consecutiva in programma per il Paris Saint Germain che domani sera - per l'ultimo atto della Coppa di Lega francese - scenderà in campo allo Stade de France contro il Lione, prossimo a ...