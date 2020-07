Tragico incendio a Nettuno, morti 8 cani: aperta un’indagine sul proprietario (Di venerdì 31 luglio 2020) Risale a mercoledì scorso, 29 luglio 2020, la notizia del vasto incendio che ha colpito Tre Cancelli a Nettuno. Le fiamme, hanno divorato un’area molto estesa e nel rogo sono rimasti vittime 8 cani. I carabinieri del comando di Anzio, stanno effettuando degli accertamenti sulla posizione del proprietario dei cani, che rischia una denuncia per omessa custodia e maltrattamento in quanto le carcasse degli animali sono state ritrovate all’interno del bagno di un abitazione distrutta dalle fiamme. Sul posto è intervenuta anche L’ASL Roma 6 che tramite i microchip è riuscita a risalire all’identità del proprietario dei cani. Valentina Coppola presidente nazionale di Earth dichiara:” Bisogna assolutamente fare ... Leggi su ilcorrieredellacitta

