The Umbrella Academy 2: i ‘fratelli’ supereroi viaggiano nel tempo e ‘incontrano’ John F. Kennedy (Di venerdì 31 luglio 2020) The Umbrella Academy - Netflix Tornano su Netflix i supereroi di The Umbrella Academy. La seconda stagione della serie tv americana, ispirata dall’omonimo fumetto di Gerard Way e Gabriel Bà, è stata rilasciata oggi dal servizio streaming ed è composta da 10 episodi. La narrazione della storia si concentrerà sul viaggio nel tempo che i ‘fratelli’ Hargreeves, capitanati da Numero Cinque (Aidan Gallagher), sono stati costretti ad intraprendere, nell’episodio finale della prima annata, per salvare il mondo dall’Apocalisse imminente. The Umbrella Academy: dove eravamo rimasti Nel corso della prima stagione, gli spettatori hanno cominciato a conoscere i sette protagonisti del racconto, nati tutti lo ... Leggi su davidemaggio

