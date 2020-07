Thales Alenia Space con OHB System per sviluppo satelliti Copernicus CO2M (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – Siglata tra Thales Alenia Space, joint venture Thales (67 %) e Leonardo (33 %), la prima tranche, pari a 72 milioni, del contratto con OHB System, quale responsabile del progetto, per sviluppare il payload dei 2 satelliti della missione CO2M, nell’ambito del programma europeo Copernicus. Copernicus – spiega Thales Alenia Space in una nota – è il cuore del programma satellitare di osservazione della Terra della Commissione Europea e un caposaldo delle attività nel campo della Agenzia Spaziale Europea (ESA). Fornisce dati di osservazione della Terra per la protezione ambientale, il monitoraggio del clima, la valutazione dei disastri ... Leggi su quifinanza

volodangelo1 : RT @massimoc_square: I nostri calcolatori di bordo sono il cuore di tante missioni spaziali per le telecomunicazioni, i satelliti di osserv… - volodangelo1 : RT @massimoc_square: infrastrutture abilitano servizi ed applicazioni la maggiore integrazione tra #upstream #downstream abilita #spaceeco… - francy_0207 : RT @CTNA_aerospazio: È possibile la vita sotto la superficie di Marte? Potrebbe essere supportata grazie alle condizioni del sottosuolo...… - CTNA_aerospazio : È possibile la vita sotto la superficie di Marte? Potrebbe essere supportata grazie alle condizioni del sottosuolo.… - gpsegala : RT @massimoc_square: #italia copre tutta la catena del valore dei sistemi #space dal concepimento delle missioni all'accesso allo spazio co… -