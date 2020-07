Strage Bologna, Cocchi (Anpi): "Atto fascista, ora verità su mandanti" (Di venerdì 31 luglio 2020) Bologna, 31 lug. (Adnkronos) - di Annalisa Dall'Oca "Io credo che siamo prossimi a riconoscere i mandanti, tutti, anche quelli che per tanto tempo sono rimasti occultati e mi auguro che in questo quarantesimo anniversario si raggiunga davvero il punto finale per queste persone, cadute ingiustamente per un Atto fascista”. Così Anna Cocchi, presidente dell'Anpi di Bologna, parlando all'AdnKronos in occasione del 40esimo anniversario della Strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Il coronavirus, quest'anno, ha inciso molto sulla cerimonia in sé, spiega Cocchi. "Io ho partecipato ogni anno alla manifestazione, purtroppo la dimensione di questa commemorazione è ridotta. Tuttavia – ... Leggi su iltempo

