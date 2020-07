Sfida artistica a colpi di “culi”: i musei postano le statue col ‘lato b’ più bello, chi vincerà? (Di venerdì 31 luglio 2020) Una Sfida artistico-museale a colpi di culi che farebbe fibrillare Tinto Brass. Si chiama Curator Battle e l’ha lanciata ironicamente lo Yorkshire Museum su Twitter postando la foto del “lato B” di una statua romana in marmo. “Questa statuetta potrebbe aver decorato la casa di uno dei residenti più ricchi di Eboracum (il nome romano dell’attuale York ndr)”, scrivono dalla direzione del museo inglese nel tweet intitolato #BestMuseuemBum, dove “bum” sta per sedere. E subito si scatena una battaglia di foto twittate con splendidi e meno splendidi fondoschiena proveniente da altri musei. Dal museo scozzese di Aberdeen fanno cosa gradita postando due foto. Una di una statuetta egizia di 3500 anni fa e di fianco di un’altra statua peruviana ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Sfida artistica

Reportage online

Roma 29/07/2020 Stadio del Nuoto Pallanuoto Uomini Sfida tra i campioni del mondo Italia Shanghai 2011 Vs Italia Gwangju 2019 Foto Andrea Staccioli/Deepbluemedia/Insidefoto In occasione della sfida tr ...BITTI. Dopo il successo della scorsa estate, l’associazione culturale Akimus ha deciso di bissare e riproporre la manifestazione-concorso “Bitti in... canto”. «Hai una bella voce, sai cantare, non ti.