Serie B: Empoli, Frosinone e Chievo ai playoff. Trapani e Juve Stabia in C. Il playout sarà Perugia-Pescara (Di venerdì 31 luglio 2020) Si è concluso l’ultimo turno di Serie B. Il campionato cadetto ha determinato gli ultimi e fondamentali verdetti della stagione più lunga della storia, a causa dell’emergenza Covid-19. L’Empoli, il Frosinone e il Chievo sono ai play off. Il Trapani e la Juve Stabia seguono il Livorno in Serie C: vittoria amara per i siciliani che battono il Crotone ma non basta per la permanenza in cadetteria. La Juve Stabia crolla in Calabria. Perugia e Pescara si giocano la salvezza attraverso i play out. Ascoli-Benevento 2-4 (26′ Sau, 33′ Barba, 45′ Insigne, 49’Morosini, 87′ Moncini, 90′ Trotta)Chievo ... Leggi su alfredopedulla

