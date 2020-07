“Salvini non c’è più ma anche questo Governo si accanisce contro le Ong”, dice la portavoce della Sea Watch (Di venerdì 31 luglio 2020) La portavoce della Sea Watch, Giorgia Linardi, ritiene assurdo l’assunto secondo il quale le Organizzazioni non governative incentiverebbero il flusso dei migranti e accusa il Governo di non essere abbastanza discontinuo dal precedente. I continui sbarchi sulle coste italiane continuano a far traballare la stabilità della Maggioranza. All’interno del medesimo Esecutivo troviamo un Ministro degli … L'articolo “Salvini non c’è più ma anche questo Governo si accanisce contro le Ong”, dice la portavoce della Sea Watch proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

VittorioSgarbi : #openarms #salvini Si ripete un copione: l’eliminazione dell’avversario politico per via giudiziaria. Pratica cara… - matteosalvinimi : #Salvini: Non ho mai dato del 'Venditore di tappeti' a Renzi. Ho troppo rispetto per chi vende tappeti. #Tg4 - borghi_claudio : Salvini: noi non vi manderemo davanti ad un tribunale, il giudice di un'azione politica è il Popolo. Troppo buono m… - FlisiMaura : RT @GuidoCrosetto: Supponiamo che sia giusto mandare a processo Salvini (per me non lo è perché rientra nella sfera della decisione politic… - stefanomischia : RT @Misurelli77: +++ULTIM'ORA+++ Salvini:'Non ho paura del Processo. Difenderò da solo le sacre coste italiche dall'invasione di Clandestin… -

