Salernitana-Spezia 1-2: granata fuori dai playoff (Di venerdì 31 luglio 2020) La Salernitana fallisce clamorosamente la qualificazione ai playoff non andando oltre l’1’1 contro uno Spezia rabberciato e già sicuro di partecipare agli spareggi. granata in vantaggio con Gondo alla mezz’ora, ma tre minuti dopo vengono raggiunti da Mora. Nella ripresa, i granata rimangono in dieci per l’espulsione di Maistro e non riescono più a venire a capo del match. In pieno recupero, la rete di Nzola che spegne definitivamente i sogni degli uomini di Ventura. Ventura vara un inedito 4-2-3-1 con Vannucchi tra i pali, Cicerelli a destra, Lopez a sinistra, Jarozinskj e Migliorini al centro. In mediana, Akpa Akpro e Di Tacchio. In avanti Maistro, Kyine e Gondo a supporto di Djuric Lo Spezia, largamente rimaneggiato, si presenta con il ... Leggi su sport.periodicodaily

