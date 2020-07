Ritorno di fiamma per il talento francese, i napoletani sperano (Di venerdì 31 luglio 2020) Secondo la Gazzetta dello Sport, però, il Napoli potrebbe anche scegliere una soluzione a sorpresa per il problema dell'esterno d'attacco: per la Rosea, infatti, un vecchio amore si sarebbe proposto ... Leggi su sport.virgilio

CalcioWeb : #Roma, ritorno di fiamma #Pallotta-#Friedkin: accelerata nella trattativa per la cessione - - Angelredblack1 : @sa_cantone Deulofeu non mi fa impazzire. E Tonali va all'Inter. Forse aggiornamenti su Roca al Milan. O ritorno di fiamma per Ceballos. - BombeDiVlad : ?? Ritorno di fiamma tra il #Milan e #Deulofeu: l'affare non è complicato?? #LBDV #LeBombeDiVlad - NotiziarioC : Robur Siena, questione vendita: possibile ritorno di fiamma con gli armeni - corsaroll : .@Inter, ritorno di fiamma per #Tonali? L'interesse del @acmilan non si è concretizzato: i rossoneri non faranno of… -