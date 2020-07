Ribery: «Contento per Iachini. Per crescere vanno migliorate un po’ di cose» (Di venerdì 31 luglio 2020) Ribery, ha rilasciato un’intervista al TGR Rai Toscana, diversi i temi toccati dal campione francese, su tutti la crescita Ribery, ha rilasciato un’intervista al TGR Rai Toscana, diversi i temi toccati dal campione francese, su tutti la crescita. PER crescere- «Firenze è una città che mi piace molto, sono felice e questo per me è importante. La conferma di Iachini? Sono Contento per lui e per il gruppo, se lo merita perché ha fatto un buon lavoro con noi: per me è positivo. Cosa ci vuole per crescere? L’importante è portare avanti il progetto, così che la società cresca ancora. vanno migliorate un po’ di cose e bisogna prendere qualche giocatore ... Leggi su calcionews24

SaraMeini : A colazione con Frank #Ribery. “Sono contento per #Iachini, se lo merita. Firenze è una città bellissima. Per il fu… - EuropaCalcio : #Fiorentina, #Ribery: 'Contento per la conferma di Iachini, servono acquisti' - infoitsport : Ribery: “Sono contento per Iachini, si merita di restare alla guida della Fiorentina” - infoitsport : Anche Ribery vota Iachini: “Contento per lui, se lo merita” - Barbaraba7Rossi : RT @SaraMeini: A colazione con Frank #Ribery. “Sono contento per #Iachini, se lo merita. Firenze è una città bellissima. Per il futuro è im… -