Puglia: Rt 0,37 Indice di trasmissibilità corona virus (Di venerdì 31 luglio 2020) Di Francesco Santoro: La Puglia può vantare un Indice di trasmissibilità del coronavirus tra i più bassi del Paese. L’Rt nella terra degli ulivi cresce leggermente passando da 0 a 0.37, ma resta sempre sotto la soglia di guardia (l’1), quota che invece è superata dalla Campania (1.42), dalle Province autonome di Trento e Bolzano, che fanno registrare, rispettivamente, 1.34 e 1.07; e da Veneto (1.66, in aumento), Emilia-Romagna (1.08), Liguria (1.25), Lazio (1.04) e Sicilia (1.55). Va ricordato che l’Indice di trasmissibilità, con parametro introdotto sulla base delle misure di contenimento adottate, rappresenta il potenziale di persone contagiabili da una persona infettata dal nuovo virus. Secondo il Ministero della Salute e ... Leggi su noinotizie

