Probabili formazioni Napoli-Lazio: Conferme importanti per i due tecnici (Di venerdì 31 luglio 2020) Probabili formazioni Napoli-Lazio, Conferme importanti per i due tecnici, Gattuso recupera molti giocatori, Inzaghi vuole Immobile Probabili formazioni Napoli-Lazio, Conferme importanti per i due tecnici, Gattuso recupera molti giocatori, Inzaghi vuole Immobile. COME ARRIVA GATTUSO- Come riportato da goal.com, previsti i rientri di Di Lorenzo in difesa, Fabian Ruiz e Lobotka a centrocampo e Mertens in attacco. Vantaggio Callejon su Politano nel tridente. COME ARRIVA INZAGHI- Immobile non si tocca, possibilità record per lui, probabilmente insieme a Correa. Sulla fascia pronto Marusic. Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, ... Leggi su calcionews24

liberatoferrara : RT @PSN1926: Fantacalcio-mania: Le probabili formazioni di Napoli-Lazio @persemprena -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni Probabili formazioni Serie A: 38ª giornata Goal.com Juventus-Roma, probabili formazioni e orario tv

Torino, 31 luglio 2020 - All'Allianz Stadium va in scena una sfida, quella fra Juventus e Roma, che concluderà il campionato di entrambe. Le due squadre non hanno più nulla da chiedere alla propria cl ...

Chievo-Pescara, le

Queste le probabili formazioni di Chievo Verona-Pescara, gara valida per la 38a giornata di Serie BKT: CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Obi, Garritano; Vignato, Djo ...

Torino, 31 luglio 2020 - All'Allianz Stadium va in scena una sfida, quella fra Juventus e Roma, che concluderà il campionato di entrambe. Le due squadre non hanno più nulla da chiedere alla propria cl ...Queste le probabili formazioni di Chievo Verona-Pescara, gara valida per la 38a giornata di Serie BKT: CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Obi, Garritano; Vignato, Djo ...