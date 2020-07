Pedalate e picnic tra le cime d’Abruzzo (Di venerdì 31 luglio 2020) Nella classifica ideale dei luoghi in cui è facile pedalare, l’altopiano è secondo solo alle litoranee. Due paesaggi diametralmente opposti, uno boscoso e segnato dai pendii delle montagne tutte intorno, uno dolce e a pochi passi dal mare. Dell’altopiano delle Rocche chi scrive deve chiarire prima di tutto che è tra questi campi che ha imparato ad andare in bicicletta, muovendo i primi passi sbilenchi tra rotelle e gomiti sbucciati. Siamo in Abruzzo, all’interno del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, quasi al confine con il Lazio. In questo punto, una lingua di terra si allunga tra l’incontro delle dorsali dei due monti, generando una piana che conta pochi dislivelli, e un clima di montagna degno dei suoi 1300 metri (ma sulle vette si arriva quasi a 2500). “Delle Rocche”, è facile intuirlo, perché la zona ... Leggi su linkiesta

TRENTO. Gemme di gusto compie dieci anni e, per festeggiare al meglio questo traguardo la kermesse si colora per dieci giorni di iniziative "en plein air" organizzate dai soci della Strada del Vino e ...

