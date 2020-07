Oldrati Group, l’innovazione tecnologica applicata al golf (Di venerdì 31 luglio 2020) O-Range: un’idea trasformata in realtà dal Gruppo Oldrati che, insieme ai migliori professionisti del settore, ha progettato e prodotto la prima pallina da golf da utilizzo in campo pratica (rangeball) costruita in Italia con tecnologie high-tech e con performance comparabili alle migliori palline da gioco Sebbene una pallina da golf possa sembrare una sfera semplice e banale, in realtà racchiude al suo interno soluzioni tecnologiche molto complesse. Il Gruppo Oldrati coglie la sfida e si mette al lavoro per realizzare una pallina materiali high-tech completamente “made in Italy”. Fin da subito, il reparto R&D del Gruppo Oldrati studia le diverse tecnologie disponibili sul mercato, i materiali e i processi. Dopo la fase di studio iniziale molto approfondita, i ... Leggi su sport.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Oldrati Group Oldrati Group si unisce ad Isinnova nella corsa contro il coronavirus Rallyssimo