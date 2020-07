Niente riaperture di discoteche e locali, dietrofront del governo: “Troppi casi di coronavirus” (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 lug – Contrordine compagni: il governo giallofucsia fa dietrofront sulle riaperture delle discoteche, delle sagre e delle fiere per via dell’aumento dei nuovi casi di coronavirus (che poi sono in gran parte importati, con gli sbarchi dei clandestini). Resta così in vigore per altri 10 giorni il Dpcm del 14 luglio (in scadenza oggi) che proroga le restrizioni, oltre all’obbligo della mascherina nei luoghi chiusi e il divieto assoluto di assembramenti. Come riportato dal quotidiano Il Messaggero, quindi Niente nuovo Dpcm: per eventuali modifiche l’esecutivo prende altro tempo, in attesa di comprendere gli sviluppi dei segnali che arrivano anche da Paesi vicini. Il riferimento è alla Spagna, dove ci sono nuovi focolai a causa della movida nei ... Leggi su ilprimatonazionale

