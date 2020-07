Newcastle, niente cordata araba: tifosi disperati e sui social spunta l’hashtag #WeWantSaudi (Di venerdì 31 luglio 2020) Avevano sognato colpi come Gareth Bale, o altri nomi altisonanti non certo indifferente, ma alla fine i tifosi del Newcastle sono rimasti decisamente a mani vuote. Sembra essere del tutto saltata la trattativa per il cambio di proprietà che avrebbe dovuto portare un fondo di investimenti Saudita a capo del club. Troppe le incertezze sull'affare e tante, tantissime le emozioni negative da parte dei tifosi.Newcastle: sui social spopola l'hashtag #WeWantSaudicaption id="attachment 999607" align="alignnone" width="578" Newcastle (getty iamges)/captionL'immagine di un tifoso del Newcastle disperato sta facendo il giro del web. A riportarla è ESPN UK che sottolinea lo stato d'animo dei fan del club inglese alla notizia della fine della ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Newcastle, niente cordata araba: tifosi disperati e sui social spunta l'hashtag #WeWantSaudi -… - notiziasportiva : Niente da fare: il #NewcastleUnited non andrà agli sceicchi - sportli26181512 : UFFICIALE: l'Arabia Saudita rinuncia all'acquisto del Newcastle: Niente proprietà araba per il Newcastle: il Fondo… -