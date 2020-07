Milik, De Laurentis avverte: “Non si fanno sconti a nessuno, altrimenti resta a Napoli” (Di venerdì 31 luglio 2020) De Laurentis va allo scontro con Milik Nel corso di una lunga intervsita con la radio ufficiale, Kiss Kiss Napoli, De Laurentis ha parlato anche … L'articolo Milik, De Laurentis avverte: “Non si fanno sconti a nessuno, altrimenti resta a Napoli” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

gioiafaschifo : RT @mikelelomb: Dopo la dichiarazione di De Laurentis, Milik deve rimanere a Napoli. A questa gente non devono andare i nostri soldi @andagn - mikelelomb : @Mattia66640560 Sono troppi secondo me. Milik andra' via, ma non credo alle cifre che vuole De Laurentis essendo in… - davideinno85 : RT @mikelelomb: Dopo la dichiarazione di De Laurentis, Milik deve rimanere a Napoli. A questa gente non devono andare i nostri soldi @andagn - AleGobbo87 : RT @mikelelomb: Dopo la dichiarazione di De Laurentis, Milik deve rimanere a Napoli. A questa gente non devono andare i nostri soldi @andagn - tano2763 : RT @mikelelomb: Dopo la dichiarazione di De Laurentis, Milik deve rimanere a Napoli. A questa gente non devono andare i nostri soldi @andagn -