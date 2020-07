**Mattarella: 'per ruolo garanzia non entro in dibattito politico'** (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Su alcuni punti non mi è consentito esprimermi per rispettare la doverosa imparzialità istituzionale e per non entrare nel dibattito politico, come è dovere di chi riveste ruoli di garanzia". Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia del Ventaglio. Leggi su liberoquotidiano

La riapertura regolare delle scuole costituisce un obiettivo primario, da perseguire in un clima che auspico di collaborazione e di condivisione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, ...

Coronavirus, Mattarella: "L'uso dei fondi Ue sia tempestivo e concreto. Libertà non è diritto di far ammalare gli altri"

Nessuno avrebbe potuto "affrontare e vincere da solo" la sfida del coronavirus, e per questo "abbiamo assistito a un inimmaginabile cambio di paradigma politico e istituzionale della Ue". A dirlo è il ...

