Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso escono insieme da Temptation Island (Video) (Di venerdì 31 luglio 2020) L'avventura di Temptation Island si è conclusa con l'ultima puntata di ieri 30 luglio 2020. Durante questo appuntamento, tutte le coppie ancora rimaste in gioco si sono rincontrate e si sono potute confrontare nei falò definitivi. Tra le coppie interessate anche quella formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. I due, amatissimi dal pubblico al di fuori della trasmissione, hanno attraversato un percorso un po' altalenante. Da un lato Manila Nazzaro ha trascorso i suoi giorni in totale serenità riservando, a volte, parole un po' troppo dure al fidanzato Lorenzo. Dall'altro, l'uomo ha sofferto non poco la lontananza dalla compagna diventando il vero e proprio punto di riferimento ...

