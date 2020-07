Lombardia, ipotesi rimpasto per ?commissariare? Fontana (Di sabato 1 agosto 2020) Le dimissioni. Nient?altro che le dimissioni. Questa - il ritiro di Attilio Fontana - resta la vera soluzione dell?affaire Lombardia. Ma la Lega, per evitare o per procrastinare la resa... Leggi su ilmessaggero

ilmessaggeroit : Lombardia, ipotesi rimpasto per “commissariare” Fontana - GiorgioAntonel1 : RT @ElioLannutti: Camici in Lombardia, l’ipotesi che la frode fosse «preordinata». Le indagini finanziarie sui conti di Fontana @sole24ore… - loureiro1966 : RT @ElioLannutti: Camici in Lombardia, l’ipotesi che la frode fosse «preordinata». Le indagini finanziarie sui conti di Fontana @sole24ore… - OperaFisista : Camici in Lombardia, l’ipotesi che la frode fosse «preordinata». Le indagini finanziarie sui conti di Fontana… - Giancar70336148 : RT @ElioLannutti: Camici in Lombardia, l’ipotesi che la frode fosse «preordinata». Le indagini finanziarie sui conti di Fontana @sole24ore… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia ipotesi Lombardia, ipotesi rimpasto per “commissariare” Fontana Il Messaggero Vaccini contro l’influenza Stop e ripartenza per il piano

Vaccinarsi contro l’influenza per quest’autunno sarà determinante, nella lotta alla pandemia da Covid: gli scienziati spiegano che sarà fondamentale poter distinguere i sintomi da nuovo coronavirus da ...

Covid, sui treni si potrà viaggiare senza distanze, la rabbia di Ricciardi

Preoccupazioni e polemiche si addensano sulla fase tre post lockdown. L’ultimo fronte critico in ordine di tempo riguarda l’eliminazione del distanziamento fisico a bordo di treni e mezzi pubblici. Vi ...

Vaccinarsi contro l’influenza per quest’autunno sarà determinante, nella lotta alla pandemia da Covid: gli scienziati spiegano che sarà fondamentale poter distinguere i sintomi da nuovo coronavirus da ...Preoccupazioni e polemiche si addensano sulla fase tre post lockdown. L’ultimo fronte critico in ordine di tempo riguarda l’eliminazione del distanziamento fisico a bordo di treni e mezzi pubblici. Vi ...