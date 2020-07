Incidente a Ciampino: scontro tra auto e moto, morto 21enne (Di venerdì 31 luglio 2020) Incidente mortale nella mattinata del 31 luglio a Ciampino, comune in provincia di Roma. Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita a causa di un sinistro in via Monte Grappa, all'incrocio con viale del ... Leggi su romatoday

Notiziedi_it : Incidente a Ciampino: scontro tra auto e moto, morto 21enne - leggoit : Roma, pauroso incidente a Ciampino, motociclista si schianta contro un'auto: rischia la vita - CorriereCitta : Ciampino, tragico incidente davanti al Comune: morto un 21enne - ilmessaggeroit : Roma, pauroso incidente a Ciampino, motociclista si schianta contro un'auto: rischia la vita - pl_ciampino : Ciampino. Chiusa al transito veicolare Via Monte Grappa causa incidente stradale grave Polizia Locale sul posto. c… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Ciampino Roma, pauroso incidente a Ciampino, motociclista si schianta contro un'auto: muore a 20 anni Il Messaggero Tragico incidente davanti al Comune di Ciampino, coinvolto un ragazzo di 21 anni

Tragico incidente stamattina a Ciampino, proprio sotto al Municipio, dove un ragazzo di 21 anni del posto (classe ’99), a bordo di una moto Suzuki, è andato a scontrarsi contro un’auto, una Passat Vol ...

Roma, pauroso incidente a Ciampino, motociclista si schianta contro un'auto: muore a 20 anni

Ciampino un gravissimo incidente stradale tra una moto è una macchina si è verificato poco dopo le 9 in centro all'incrocio tra via Ponti di Morena e via XXIV Maggio il motociclista ha avuto la peggio ...

Tragico incidente stamattina a Ciampino, proprio sotto al Municipio, dove un ragazzo di 21 anni del posto (classe ’99), a bordo di una moto Suzuki, è andato a scontrarsi contro un’auto, una Passat Vol ...Ciampino un gravissimo incidente stradale tra una moto è una macchina si è verificato poco dopo le 9 in centro all'incrocio tra via Ponti di Morena e via XXIV Maggio il motociclista ha avuto la peggio ...