In Sicilia aumentano del 13% le donazioni e i trapianti (Di venerdì 31 luglio 2020) PALERMO (ITALPRESS) – In aumento l'attività di donazioni e trapianti in Sicilia nonostante i mesi di lockdown a causa del COVID 19. Dal 1 gennaio al 31 luglio 2020, dalle rianimazioni dell'isola sono stati segnalati 80 potenziali donatori, di cui 36 effettivi. Nel 2019, nello stesso periodo, i donatori segnalati sono stati 72, gli effettivi 24. Trend in aumento anche per i trapianti: 140 in questi primi sette mesi del 2020, 107 nello stesso periodo dello scorso anno. “Il confronto con i dati dello scorso anno – afferma il Coordinatore del CRT Giorgio Battaglia – mostra un incremento del 13 per cento dell'attività di procurement di organi rispetto al 2019, e di oltre il 30 per cento dell'attività trapiantologica, nonostante il rallentamento delle attività registrato ... Leggi su iltempo

