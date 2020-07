Guida TV: programmi di stasera, venerdì 31 luglio 2020 (Di venerdì 31 luglio 2020) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, venerdì 31.7.2020, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 I migliori dei Migliori anni Varietà RAI2 Il gioco oscuro della seduzione Film RAI3 La grande storia Documentario RETE4 Sorvegliato speciale Film CANALE5 Lo show dei record Varietà ITALIA1 Alibi.com Film LA7 Geronimo Film REALTIME Cake Star – Pasticcerie in sfida Talent Show CIELO Maddalena Film TV8 X Factor – Il Sogno Talent Show NOVE I migliori Fratelli di Crozza Satira Leggi su ascoltitv

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 31 luglio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La ...

